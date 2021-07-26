Авиакомпания «Россия» начинает полеты в Болгарию

Полеты на Черное море, на курорт Бургас, будут выполняться четыре раза в неделю.

Как сообщается на официальном сайте авиакомпании «Россия», находящейся в группе «Аэрофлот», начинаются полеты в Болгарию. Теперь из Петербурга в Бургас можно будет улететь четыре раза в неделю. Отправления назначены на среды, пятницы, субботы и воскресенья.

Использоваться будет авиалайнер Airbus A319. Уже через несколько дней, 31 июля, должен быть совершен первый рейс до Болгарии.

Расписание предполагает, что в субботу и воскресенье из петербургского аэропорта Пулково, самолеты будут вылетать в Бургас в 09:05, а садиться на курорте в 12:30.

Обратно же граждане сядут в самолет, который отправится Северную столицу в 13:30, а приземляться в 16:45.

Вылеты из аэропорта города на Неве до Болгарии в среду и пятницу запланированы на 09:35. Воздушные судна должны сесть в 13:00.

Полететь назад горожане смогут в эти дни в 14:00. В Петербурге же туристы окажутся уже к 17:15.

Стоит напомнить, что Бургас является одним из самых больших городов Болгарии. Путешественники отправляются сюда, чтобы побывать на больших песчаных пляжах, насладиться приятным климатом и посмотреть достопримечательности. Ведь город славится древними соборами, зелеными парками и музеями.

Кроме того, в Болгарии особое внимание уделяются детскому досугу. Для малышей на курорте созданы разнообразные развлечения.

Туристы высоко ценят болгарскую кухню, которая известна большими порциями салатов, блюдами из мяса и морепродуктов.

Помимо прочего, авиакомпания «Россия» отмечает, что прежде чем отправиться в путешествие, стоит ознакомиться со всей актуальной информацией о существующих правилах и ограничениях при въезде в страну.

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