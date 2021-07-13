COVID перестал пускать граждан в Финляндии в консульство России

COVID перестал пускать граждан в Финляндии в консульство России
Консульский отдел посольства России в Финляндии с 14 июля приостанавливает работу. Фото: unsplash

Консульский отдел посольства Российской Федерации в Финляндии на неопределенное время перестает принимать посетителей. Данная мера связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Стало известно, что консульство России останавливает прием граждан с 14 июня. Об этом сообщается в посольстве. Когда дипломатическое представительство вернётся в штатный режим работы, в настоящее время неясно.

Посольство России пишет, что когда вновь начнется прием граждан, будет отмечено дополнительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам нет необходимости планировать поездки на территорию Финляндии. И это как минимум на весь следующих месяц. Ведь власти государства продлили ограничительные меры до 25 июля на границе с другими странами, при этом, и с Россией тоже.

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