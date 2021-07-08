Продление ограничительных мер: Финляндия опять не открывает границы

Финляндия продлевает до 25 июля ограничения в связи с новой коронавирусной инфекцией на границах страны. Это касается и России.

Потому как границы Финляндии продолжают быть закрытыми на замок для большей части стран по крайне мере до 25 июля. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что россиянам нет необходимости планировать поездки на территорию Финляндии. И это как минимум на весь следующих месяц. Ведь власти государства продлили ограничительные меры на границе с другими странами, при этом, и с Россией тоже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Словении закроют границы для иностранцев, прибывающих из «красного списка» стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой, куда входит и Россия.