Словения закроет границы для российских туристов

Словения закроет границы для российских туристов
К списку территорий с тяжелой эпидемиологической ситуацией относятся более 40 государств, включая Россию. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Власти Словении закроют границы для иностранцев, прибывающих из «красного списка» стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой, куда входит и Россия.

Ограничения вводятся с 3 июля. Как сообщили на портале правительства республики, новые ограничения на посещение европейской страны затронут всех граждан без словенского вида на жительство, в том числе и вакцинированных.

Прибывающим из государств темно-красного списка обладателям ВНЖ или гражданства Словении придется пройти 10-дневный карантин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британские ученые перечислили признаки, которые, по их мнению, позволят выявлять заражение COVID-19 на ранней стадии.

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