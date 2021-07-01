Ученые раскрыли самые ранние симптомы заражения COVID

Британские ученые перечислили признаки, которые, по их мнению, позволят выявлять заражение COVID-19 на ранней стадии.

Среди основных симптомов эксперты выделили лихорадку, кашель, потерю обоняния или вкуса. Авторы публикации считают, что их труд позволит выявлять больше случаев смертоносной инфекции на ранней стадии.

Согласно данным, опубликованным в журнале BMJ, при этом для молодых людей до 17 лет показательный признак — головная боль. Для взрослых — потеря аппетита, а для людей от 18 до 54 лет — мышечные боли.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом уже болеют более 181 миллиона человек. На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США, следом идут Индия и Бразилия. Россия занимает пятую строчку рейтинга.