В мире коронавирусом уже болеют более 181 миллиона человек

В мире коронавирусом уже болеют более 181 миллиона человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более чем 390 тыс. человек.

Об этом стало известно в четверг, 1 июля. По данным SCMP, в мире новый вирус подхватил уже 181 922 141 человек, 167 311 426 пациентов вылечились. Побороть болезнь не смогли 3 939 945 инфицированных COVID-19.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США (33 661 986 зараженных, 604 682 умерших), следом идет Индия (30 362 848 инфицированных, 398 454 скончались) и замыкает топ-3 Бразилия (18 513 305 зараженных, умерли 515 985 человек).

Россия расположилась на пятом месте: в стране, по данным российской статистики на 30 июня, зафиксировано 5 514 599 инфицированных, скончались от COVID-19 135 214 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ультрафиолетовый солнечный свет может уничтожать частицы COVID всего за пять минут.

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