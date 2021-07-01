Солнечный ультрафиолет уничтожает частицы коронавируса за считанные минуты

Солнечный ультрафиолет уничтожает частицы коронавируса за считанные минуты
Американские ученые отмечают, что солнечный свет можно использовать для дезинфекции помещений от COVID-19. Фото: pixabay.com

Ультрафиолетовый солнечный свет может уничтожать частицы COVID всего за пять минут.

Об этом заявляют американские ученые, сообщает ТАСС. Так за пять минут количество частиц различных видов COVID снизилось на 98%. За час под солнечным ультрафиолетом оба вида заразы XXI века полностью погибли.

Американские ученые отмечают, что солнечный свет можно использовать для дезинфекции помещений от COVID-19. Способ его действия на частицы коронавируса нужно учитывать при прогнозировании, как будет развиваться вирус в разные сезоны года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач дал советы по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ФАН. Так рост вакцинированных в России постепенно растет. После вакцинации у человека может возникнуть гриппоподобный синдром. Это нормально, объясняет Роспотребнадзор. Чтобы перенести без осложнений время после прививки нужно придерживаться определенных правил. Так заявляет врач Тимур Пестерев.

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