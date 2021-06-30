Врач дал советы по вакцинации от COVID-19

Врач дал советы по вакцинации от COVID-19
Лучше быть дома, отмечает врач Тимур Пестерев. Фото: pixabay.com

Врач дал советы по вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает ФАН. Так рост вакцинированных в России постепенно растет. После вакцинации у человека может возникнуть гриппоподобный синдром. Это нормально, объясняет Роспотребнадзор.

Чтобы перенести без осложнений время после прививки нужно придерживаться определенных правил. Так заявляет врач Тимур Пестерев. Прежде всего, он посоветовал не заниматься самолечением при обнаружении ухудшения.

Он не рекомендует пить спиртное после прививки. Лучше быть дома, отмечает Пестерев. Если поднимается температура, лучше позвонить участковому врачу. Он должен выписать лекарства. Также Пестерев рекомендует перед вакцинацией спросить у врача, можно ли пить свои таблетки в этот период.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт указала на важность незамедлительной вакцинации от COVID-19.

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