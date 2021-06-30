Эксперт указала на важность незамедлительной вакцинации от COVID-19

Также ученая отметила, что России надо перенять опыт других стран и популизировать прививку от COVID. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Также ученая отметила, что России надо перенять опыт других стран и популизировать прививку от COVID. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сделать прививку от COVID надо, даже несмотря на пик третьей волны, считает главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Об этом сообщает РИА «Новости». Так ученая рассказала, что в России есть много чисто народных объяснений, почему не хотят делать прививку от COVID. Баранова отметила, что об этом нужно забыть. Она сообщила, что во многих местах становится недоступен «Спутник V», а он является самой эффективной вакциной в России. Именно поэтому Баранова просит россиян поторопится, ведь сейчас уже везде очереди на вакцинацию.

Также ученая отметила, что России надо перенять опыт других стран и популизировать прививку от COVID. Этим необходимо заняться прежде всего СМИ, считает Баранова.