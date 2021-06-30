Эксперт указала на важность незамедлительной вакцинации от COVID-19

Эксперт указала на важность незамедлительной вакцинации от COVID-19
Также ученая отметила, что России надо перенять опыт других стран и популизировать прививку от COVID. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Сделать прививку от COVID надо, даже несмотря на пик третьей волны, считает главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Об этом сообщает РИА «Новости». Так ученая рассказала, что в России есть много чисто народных объяснений, почему не хотят делать прививку от COVID. Баранова отметила, что об этом нужно забыть. Она сообщила, что во многих местах становится недоступен «Спутник V», а он является самой эффективной вакциной в России. Именно поэтому Баранова просит россиян поторопится, ведь сейчас уже везде очереди на вакцинацию.
Также ученая отметила, что России надо перенять опыт других стран и популизировать прививку от COVID. Этим необходимо заняться прежде всего СМИ, считает Баранова.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский инфекционист объяснила, почему молодые стали чаще болеть COVID-19.
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