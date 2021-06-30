Петербургский инфекционист объяснила, почему молодые стали чаще болеть COVID-19

Сейчас коронавирус пытается охватить другую возрастную группу - пациентов от 20 до 40 лет, отмечает врач. Фото: pixabay

Сейчас коронавирус пытается охватить другую возрастную группу - пациентов от 20 до 40 лет, отмечает врач. Фото: pixabay

В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом среди молодых людей. Многие из них болеют в тяжелой форме, сообщила врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич.

Инфекционист рассказала в беседе с «Лентой.ру», что участившиеся случаи коронавируса у молодежи связаны не с мутациями коронавируса, а с тем, что большинство людей старше 40 лет уже переболели.

В первую волну вирус в основном поражал категорию людей старше 60 лет, но с каждой последующей вспышкой инфекции в больницы поступало все больше молодых людей. Сейчас коронавирус пытается охватить другую возрастную группу — пациентов от 20 до 40 лет, отмечает врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинацию за сутки прошли 21,4 тысячи жителей Петербурга.