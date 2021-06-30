Вакцинацию за сутки прошли 21,4 тысячи жителей Петербурга

Вакцинацию за сутки прошли 21,4 тысячи жителей Петербурга
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Смольном поделились статистикой по вакцинации от COVID-19 за последние сутки. Так, за прошедший день от коронавируса привились 15 911 петербуржцев.

Первично вакцинировались 15 911 человек. За вторым компонентом вакцины за минувшие сутки пришли 5532 человека.

По данным на вчерашний день, 29 июня, в Северной столице полностью привито 888 856 человек. Почти 707 тысяч из них прошли полный цикл вакцинации.

Сегодня в город поступила новая партия вакцины «Спутник V» — 19,8 тысячи комплектов. Всего за пандемию в город завезли 1 079 332 комплекта вакцин. Из них около 1 миллиона — «Спутник V», 27,5 тысячи — «ЭпиВакКорона», остальное «КовиВак».

Сейчас в остатке имеется 190 476 комплектов вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы жалуются на нехватку второй дозы вакцины «ЭпиВакКорона».

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