Пенсионерка устроила массовое ДТП с пострадавшими на «Коле»

Пенсионерка устроила массовое ДТП с пострадавшими на &#171;Коле&#187;
В ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленинградской области произошло ДТП с тремя автомобилями, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что авария случилась накануне в 14 часов на трассе Р-21 «Кола». 61-летняя пенсионерка за рулем «Тойоты Короллы» начала обгонять впереди едущую машину и на встречке врезалась в «БМВ Х1», который вел 29-летний водитель.

После этого иномарка пенсионерки столкнулась со встречной «Тойотой Короллой», за рулем которого был 40-летний мужчина.

Медицинская помощь в результате аварии потребовалась пенсионерке и водителю второй «Тойоты». Оба госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Также в больницу увезли 13-летнюю девочку из последней «Тойоты», она в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку и разбирается в обстоятельствах ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист разбил иномарку о трамвай утром 31 декабря на Московском проспекте.

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