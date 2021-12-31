Автомобилист разбил иномарку о трамвай утром 31 декабря на Московском проспекте

Автомобилист разбил иномарку о трамвай утром 31 декабря на Московском проспекте
ДТП на Московском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Трамваи встали из-за ДТП на Московском проспекте. В общественный транспорт врезался легковой автомобиль.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 31 декабря. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Автомобиль залетел под трамвай , не заметил его на перекрёстке Московского и Благодатной, — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что передняя часть транспортного средства серьезно пострадала. Капот легковушки оказался помят, бампер отвалился, одна из фар разбита. Проезжая часть сильно заснежена.

К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель Mercedes протаранил забор, а после устроил пиротехническое шоу у станции метро «Парнас».

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