Водитель Mercedes протаранил забор и устроил пиротехническое шоу у «Парнаса»

Водитель Mercedes протаранил забор и устроил пиротехническое шоу у &#171;Парнаса&#187;
Инспекторов мужчина дожидаться не стал. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Минувшей ночью в Петербурге произошло ДТП, после которого прогремел фейерверк. Петарды запустил сам виновник аварии.

Дорожный инцидент случился в ночь на пятницу, 31 декабря, рядом со станцией метро «Парнас». Водитель белого Mercedes не справился с управлением, в результате чего вылетел с дороги и врезался в ограждение. Затем иномарка загорелась.

Как сообщил 78.ru, автомобилист не стал горевать, вместо этого он утроил пиротехническое шоу. Дожидаться дорожный инспекторов и спасателей он не стал.

Обстоятельства аварии и состояние водителя уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. Тройное ДТП с вылетом подушек безопасности у Максидома на ул. Тельмана, рассказал очевидец.

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