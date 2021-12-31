Водитель Mercedes протаранил забор и устроил пиротехническое шоу у «Парнаса»

Минувшей ночью в Петербурге произошло ДТП, после которого прогремел фейерверк. Петарды запустил сам виновник аварии.

Дорожный инцидент случился в ночь на пятницу, 31 декабря, рядом со станцией метро «Парнас». Водитель белого Mercedes не справился с управлением, в результате чего вылетел с дороги и врезался в ограждение. Затем иномарка загорелась.

Как сообщил 78.ru, автомобилист не стал горевать, вместо этого он утроил пиротехническое шоу. Дожидаться дорожный инспекторов и спасателей он не стал.

Обстоятельства аварии и состояние водителя уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. Тройное ДТП с вылетом подушек безопасности у Максидома на ул. Тельмана, рассказал очевидец.