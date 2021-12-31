На улице Тельмана произошло тройное ДТП

На улице Тельмана произошло тройное ДТП
Дорожный инцидент случился вечером 30 декабря на улице Тельмана. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился вечером 30 декабря на улице Тельмана. По словам очевидцев, столкнулись три легковушки.

«Тройное ДТП с вылетом подушек безопасности у Максидома на ул. Тельмана. Служб еще нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

анее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.

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