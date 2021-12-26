Автомобиль сбил лося ранним утром на трассе М-10

Автомобиль сбил лося ранним утром на трассе М-10
ДТП с лосем. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.

Дорожный инцидент произошел ранним утром воскресенья, 26 декабря, в районе Мясного Бора в Новгородской области. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что животное лежит посреди проезжей части перед легковым автомобилем.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе произошло авария с участием лося. Животное получило тяжелые травмы. Водитель рассказывал, что лось неожиданно выбежал на дорогу, мужчина не успел отреагировать. Человек не пострадал, а вот лосю совсем стало плохо. Животное выжило, но нуждалось в помощи специалистов.

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