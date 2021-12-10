В Волховском районе сбили лося: животное в тяжелом состоянии

На лося наехал водитель легковушки.

В Волховском районе сегодня вечером, 10 декабря, произошло авария с участием лося. Животное получило травмы и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Инцидент случился на трассе Р-21 «Кола» в районе деревни Юшково. Водитель рассказывает, что лось неожиданно выбежал на дорогу, мужчина не успел отреагировать. Человек не пострадал, а вот лосю совсем плохо. Животное выжило, но нуждается в помощи специалистов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лось перегородил дорогу автомобилистам на трассе под Приозерском. На опубликованных фото видно, что лось вышел из леса и без стеснения встал посередине дороги, он вел себя не агрессивно. Водители стали объезжать сохатого по встречной полосе.