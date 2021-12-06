Лось перегородил дорогу автомобилистам на трассе под Приозерском

Утром в Приозерском районе Ленинградской области движение по одной из региональных дорог оказалось частично заблокировано из-за лося.

Животное вышло на проезжую часть в понедельник, 6 декабря, неподалеку от поселка Понтонное, на дороге от трассы «Сортавала» к поселку Ромашки. Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фото видно, что лось вышел из леса и без стеснения встал посередине дороги, он вел себя не агрессивно. Водители стали объезжать сохатого по встречной полосе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилисты объезжали мертвого лося, сбитого на участке КАД. Погибшее в результате дорожно-транспортного происшествия животное лежало посреди проезжей части. Машины объезжают лося с двух сторон, на месте также заметили машины дорожных служб.