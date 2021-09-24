Автомобилисты объезжают мертвого лося, лежащего на КАДе

Автомобилисты объезжают мертвого лося, лежащего на КАДе
На КАД сбили лося. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На участке КАД сбили лося. Крупное животное погибло прямо на проезжей части.

Инцидент случился вечером в пятницу, 24 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Между Белоостровом и Сестрорецком на КАДе сбили лося», — написал автор записи.

На кадрах видно, что погибшее в результате ДТП животное лежит посреди проезжей части. Машины объезжают лося с двух сторон. На месте заметны машины дорожных служб.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что запутавшегося в проводах лося спасли у деревни в Ленобласти.

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