Запутавшегося в проводах лося спасли у деревни в Ленобласти

Лось запутался в проводах. Фото: скриншот "Комитет по животному миру Ленинградской области" "ВКонтакте"

Лось запутался в проводах. Фото: скриншот "Комитет по животному миру Ленинградской области" "ВКонтакте"

Лось запутался рогами в проводах в Тихвинском районе Ленобласти. На помощь ему прибыли спасатели.

Инцидент произошел рядом с деревней Коськово. Камеры засняли, как сохатый запутался в проводах рогами в лесу. Спасатели помогли лосю выбраться, после чего он ушел в лес.

Как сообщил Комитет по животному миру 47-го региона, в «спасательной операции» участвовал инспектор комитета, местные жители и егерь охотхозяйства Петроградское ООиР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, под Лугой лось спровоцировал тройную аварию. В результате ДТП животное погибло.