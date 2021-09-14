Под Лугой лось спровоцировал тройную аварию: животное погибло

Под Лугой лось спровоцировал тройную аварию: животное погибло
Лося сбила легковушка. Фото: скриншот Вконтакте

Лось получил травмы, из-за которых скончался на месте.

В Лужском районе накануне, 13 сентября, произошла жесткая авария с участием лося. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-запад».

Инцидент случился на 127 километре федеральной трассы Р-23 «Псков». По предварительным данным, легковушка сбила лося, после чего машину отбросило в сторону другого автомобиля и грузовика. Из людей никто не пострадал, а вот животное получило серьезные травмы и скончалось на месте.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Смерть лося может обернуться крупным штрафом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по Мурино ранним утром гуляли лосята. Животные прогуливались по дороге, пока ездило не так уж много машин.

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