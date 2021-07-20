По Мурино ранним утром гуляли лосята

Животные прогуливались по дороге, пока ездило не так уж много машин.

Автомобилисты сегодня утром, 20 июля, заметили двух лосят, прогуливающихся по Мурино. Они вышли из леса, чтобы пройтись по дороге, вдоль мимо проезжающих машин. Видеозапись прогулки опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видео запечатлены два животных, которые уверенно шагают по дороге. К счастью, их появление не стало причиной трагедии – все остались живы. Повезло, что в это время было мало машин, иначе это могло бы обернуться аварией. Автомобилист отметил, что сообщил в спецслужбы и они обещали принять меры, чтобы обезопасить и лосят, и людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у «Беговой» заметили бегающего кабана. Дикое животное прогуливалось по городу словно по лесу.