У «Беговой» заметили бегающего кабана

Дикое животное прогуливалось по городу словно по лесу.

Жители Приморского района сегодня, 19 июля, заметили прогуливающего кабана. Дикое животное было замечено у станции метро «Беговая». Видеодоказательство было опубликовано в социальных сетях.

Известно, что недалеко от места прогулки кабана расположен Юнтоловский заказник. Вполне возможно, что именно оттуда он и прибежал. Дальнейшая судьба животного неизвестна, понятно лишь одно – на улицах Петербурга можно встретить кого угодно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в центре «Велес» показали любимое летнее лакомство своих подопечных. Медведи «Велеса» предпочитают справляться с такой задачей сладкими лакомствами.