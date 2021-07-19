У «Беговой» заметили бегающего кабана

У «Беговой» заметили бегающего кабана
Кабан прогуливался по городу. Фото: скриншот TikTok

Дикое животное прогуливалось по городу словно по лесу.

Жители Приморского района сегодня, 19 июля, заметили прогуливающего кабана. Дикое животное было замечено у станции метро «Беговая». Видеодоказательство было опубликовано в социальных сетях.

Известно, что недалеко от места прогулки кабана расположен Юнтоловский заказник. Вполне возможно, что именно оттуда он и прибежал. Дальнейшая судьба животного неизвестна, понятно лишь одно – на улицах Петербурга можно встретить кого угодно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в центре «Велес» показали любимое летнее лакомство своих подопечных. Медведи «Велеса» предпочитают справляться с такой задачей сладкими лакомствами.

кабан новости СПб приморский район


 

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