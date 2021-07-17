В центре «Велес» показали любимое летнее лакомство своих подопечных

В центре «Велес» показали любимое летнее лакомство своих подопечных
Медведи уплетают арбузы. Фото: скриншот "Велес" "ВКонтакте". 

Обитатели реабилитационного центра «Велес» спасаются от аномальной жары, которая не спешит покидать Петербург и Ленобласть.

Сотрудники «Велеса» показали любимое лакомство медведей, которые на данный момент пребывают в центре. Забавные видео с подопечными появились в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Во время такой погоды организму требуется очень много воды. Медведи «Велеса» предпочитают справляться с такой задачей сладкими лакомствами. На кадрах видно, как мишки сидят на огромных шинах и за обе щеки уплетают арбузы.

«Две тонны дынь съели, взялись за арбузы», — написали в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Велесе» рассказали, как спасают новорожденного бельчонка и ежа.

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