В центре «Велес» показали любимое летнее лакомство своих подопечных

Обитатели реабилитационного центра «Велес» спасаются от аномальной жары, которая не спешит покидать Петербург и Ленобласть.
Сотрудники «Велеса» показали любимое лакомство медведей, которые на данный момент пребывают в центре. Забавные видео с подопечными появились в группе центра в соцсети «ВКонтакте».
Во время такой погоды организму требуется очень много воды. Медведи «Велеса» предпочитают справляться с такой задачей сладкими лакомствами. На кадрах видно, как мишки сидят на огромных шинах и за обе щеки уплетают арбузы.
«Две тонны дынь съели, взялись за арбузы», — написали в группе.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Велесе» рассказали, как спасают новорожденного бельчонка и ежа.