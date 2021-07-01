В «Велесе» рассказали, как спасают новорожденного бельчонка и ежа

В «Велесе» рассказали, как спасают новорожденного бельчонка и ежа
Малышку откармливают в "Велесе". Фото: Велес

В центре появляются новые пациенты, нуждающиеся в помощи человека.

Сотрудники центра реабилитации диких животных рассказали о новых пациентах «Велеса». Новостью они поделились в социальной сети «Вконтакте» в своем официальном сообществе.

Известно, что в «Велес» попал маленький бельчонок – животному всего несколько недель и пока что он еще слепой. Малыш весит около 35 граммов, его приходится откармливать при помощи тонкого шприца.

Также в центр привезли ежа, который запутался в ленте-липучке для ловли мух. Чтобы помочь ему, сотрудники использовали льняное масло.

«Отмывали льняным маслом, чтобы мог сам домыться и не отравиться. Отмыли и сам домылся»,

— поясняется в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Велесе» спасают ежат от обезвоживания.

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