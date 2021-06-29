В «Велесе» спасают ежат от обезвоживания

В «Велесе» спасают ежат от обезвоживания
Малыши находятся в надежных руках. Фото: скриншот Instagram

Малыши остались без мамы по непонятной причине и могли погибнуть.

В Гатчинском районе неравнодушные люди заметили одиноких ежат. Автомобилисты передали малышей сотрудникам Центра спасения диких животных «Велес». Об этом 29 июня сообщается в социальной сети «Вконтакте» в официальном паблике Центра.

Известно, что малыши проживали на дачном участке. При них не было мамы, которая бы заботилась о ежатах, так что им грозила смерть. Специалисты, осмотревшие их, пришли к выводу, что у них обезвоживание.

В Центре поблагодарили активистов, а также попросили в подобных случаях консультироваться со специалистами, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Велесе» показали медведей, радующихся прохладной воде.

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