В «Велесе» показали медведей, радующихся прохладной воде

В «Велесе» показали медведей, радующихся прохладной воде
Медведи радуются прохладной воде в жару. Фото: скриншот Вконтакте

Животным тоже непросто из-за аномальной жары.

В центре помощи диким животным «Велес» рассказали о том, как медведи справляются с аномальной жарой. Их, например, обливают холодной водой. Видео с процессом водных процедур выложили в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе центра.

Судя по всему, медведи остались очень довольны. Они радуются возможности спрятаться от жары. Напоминаем, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже несколько дней держится жара – воздух успел прогреться до плюс 34 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр «Велес» показал своих подопечных лопоухих лисят. Пользователей очаровали милые малыши, позирующие перед камерой.

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