Центр «Велес» показал своих подопечных лопоухих лисят

Центр «Велес» показал своих подопечных лопоухих лисят
Малыши завоевали сердца пользователей. Фото: скриншот Вконтакте

Пользователей очаровали милые малыши, позирующие перед камерой.

Сотрудники реабилитации животных «Велес» во Всеволожском районе показали пользователям фотографию своих маленьких рыжих подопечных. Лисята попозировали перед камерой и собрали десятки «лайков» и восторженные комментарии.

Снимок опубликовали в официальном сообществе центра в социальной сети «Вконтакте». Пользователи отметили, что животные очень милые и попросили почаще выкладывать подобные посты.

«Я думал, это медведи»,

— признался один из комментаторов под кадром с лопоухими лисятами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что верткие еноты Центра «Велес» на видео убирали свое жилище, чем насмешили пользователей Сети.

велес лиса новости СПб


 

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Центр «Велес» показал своих подопечных лопоухих лисят
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