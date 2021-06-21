Центр «Велес» показал своих подопечных лопоухих лисят

Пользователей очаровали милые малыши, позирующие перед камерой.
Сотрудники реабилитации животных «Велес» во Всеволожском районе показали пользователям фотографию своих маленьких рыжих подопечных. Лисята попозировали перед камерой и собрали десятки «лайков» и восторженные комментарии.
Снимок опубликовали в официальном сообществе центра в социальной сети «Вконтакте». Пользователи отметили, что животные очень милые и попросили почаще выкладывать подобные посты.
«Я думал, это медведи»,
— признался один из комментаторов под кадром с лопоухими лисятами.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что верткие еноты Центра «Велес» на видео убирали свое жилище, чем насмешили пользователей Сети.