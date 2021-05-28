Верткие еноты Центра «Велес» на видео убирали свое жилище, чем насмешили пользователей Сети

Верткие еноты Центра &#171;Велес&#187; на видео убирали свое жилище, чем насмешили пользователей Сети
Еноты в Центре "Велес" убирали вольер. Фото: Pixabay

Неопределенное количество енотов решило помочь сотрудникам Центра убрать свое жилище.

Сотрудники РКЦентра во Всеволожском районе «Велес» — помощь диким животным решили поделиться в социальных сетях «ВКонтакте» забавным видео. На нем неутомимые еноты настаются по вольеру, что есть мочи.

Оказалось, что данный процесс называется уборкой.

В публикации еноты, что есть силы бегают по вольеру туда-сюда. Они то прячутся в своих домиках, то выбегают прочь, то залазают на крыши жилищ.

Бывало, что еноты делали смертельные номера — спрыгивали с домика и вновь пускались наутек.

При этом, один енот был в стороне от братьев. Он не стал наматывать круги в вольере, а решил просто полазать на плече, спине человека. Видимо, животному более всего нравилось следить за происходящим с высоты.

«Вот так проходят уборки у наших енотов. Большая полосатая банда всё время норовит что-то утащить, кого-нибудь укусить и на ком-нибудь покататься», — объяснили на видео.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центр «Велес» взялся спасать летучую мышь.

велес Всеволожский район еноты


 

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