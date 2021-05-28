Неопределенное количество енотов решило помочь сотрудникам Центра убрать свое жилище.
Сотрудники РКЦентра во Всеволожском районе «Велес» — помощь диким животным решили поделиться в социальных сетях «ВКонтакте» забавным видео. На нем неутомимые еноты настаются по вольеру, что есть мочи.
Оказалось, что данный процесс называется уборкой.
В публикации еноты, что есть силы бегают по вольеру туда-сюда. Они то прячутся в своих домиках, то выбегают прочь, то залазают на крыши жилищ.
Бывало, что еноты делали смертельные номера — спрыгивали с домика и вновь пускались наутек.
При этом, один енот был в стороне от братьев. Он не стал наматывать круги в вольере, а решил просто полазать на плече, спине человека. Видимо, животному более всего нравилось следить за происходящим с высоты.
«Вот так проходят уборки у наших енотов. Большая полосатая банда всё время норовит что-то утащить, кого-нибудь укусить и на ком-нибудь покататься», — объяснили на видео.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центр «Велес» взялся спасать летучую мышь.