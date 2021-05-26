Центр «Велес» взялся спасать летуую мышь

В Ленинградской области во Всеволожском районе в центре помощи диким животным «Велес» прибавление — летучая мышь.

Кадры, где летучую мышь кормят из шприца появились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным».

Пострадавшую летучую мышь пытаются выходить. Однако никто не может сказать точно, сможет ли животное вернуться в привычную среду обитания.

В учреждение мышь попала с порванным крылом и переломом. Найдена новенькая была у дома. Там же, под крышей живёт её колония.

Сейчас рукокрылое лечится в центре, она проходит реабилитацию и набирается сил. При этом неизвестно, как в дальнейшем сложится судьба летучей мыши.

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