Чудесное спасение: поломанного голубя люди на тримаране выловили из реки Карповки

В Петербурге в Петроградском районе города неравнодушные люди спасли из реки тонущего голубя. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петроградском районе Северной столицы в реке Карповка оказался голубь. Как сообщают очевидцы, у птицы было повреждено крыло. Несчастное животное трепыхалось в воде и никак не могло само доплыть до берега.

Однако история закончилась чудесным спасением. Голубя увидела компания в районе Карповского моста.

Неравнодушные, находясь на берегу, попросили людей на тримаране выловить голубя. Тогда судно со «спасателями» отправилось к тонущей птице.

Через некоторое время с помощью весел голубя все же вытащили. Сообщается, что птицу отдали самому неравнодушному мужчине, стоявшему на берегу.

На данный момент о дальнейшей судьбе спасенного сведений нет.

Ранее Gazeta.SPb писала, что в Северной столице спасенные детеныши тюленя оказались в уличном бассейне.