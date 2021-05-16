Чудесное спасение: поломанного голубя люди на тримаране выловили из реки Карповки

В Петербурге в Петроградском районе города неравнодушные люди спасли из реки тонущего голубя. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Петроградском районе Северной столицы в реке Карповка оказался голубь. Как сообщают очевидцы, у птицы было повреждено крыло. Несчастное животное трепыхалось в воде и никак не могло само доплыть до берега.
Однако история закончилась чудесным спасением. Голубя увидела компания в районе Карповского моста.
Неравнодушные, находясь на берегу, попросили людей на тримаране выловить голубя. Тогда судно со «спасателями» отправилось к тонущей птице.
Через некоторое время с помощью весел голубя все же вытащили. Сообщается, что птицу отдали самому неравнодушному мужчине, стоявшему на берегу.
На данный момент о дальнейшей судьбе спасенного сведений нет.
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