В Северной столице спасенные детеныши тюленя оказались в уличном бассейне

Пять тюленят переводят в уличный бассейн. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Пять тюленят переводят в уличный бассейн. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге пять маленьких тюленей, которых удалось спасти, переведены в уличный бассейн. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Нерпята окрепли, их вес достиг нужной отметки, поэтому совсем скоро Центру изучения и сохранения морских млекопитающих придется расстаться с животными.

После выздоровления тюленятам важно научиться плавать без ограничений в холодной воде. Так, выпуская малышей в уличный бассейн, происходит последний этап их реабилитации.

Помимо прочего, во время нахождения в холодном бассейне, кормить животных начнут из-за ширмы. Это делается для того, чтобы они не связывали появление пищи с человеком.

Также, чтобы в нерпятах пробудить охотников в бассейн будут бросать рыбу.

Момент прощаться наступит тогда, когда работники Фонда друзей балтийской нерпы увидят, что тюленята полностью готовы к жизни в природе. Не пройдет и двух-трех недель, как малышей отправят в Финский залив.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалист рассказал, в каком состоянии сейчас находится исхудавший тюлененок, выловленный в Крюковом канале.