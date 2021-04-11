Специалист рассказал, в каком состоянии сейчас находится исхудавший тюлененок, выловленный в Крюковом канале

Стало известно, что на данный момент маленький тюлень почти не двигается, ему необходимо усиленное питание и большое количество сна, что и предоставляют работники Фонда друзей балтийской нерпы. Об этом сообщает «78.ru».

Напомним, что детеныша тюленя в центре Петербурга заметили жители города, он случайно заплыл в Крюков канал. Фонд друзей балтийской нерпы занялся спасением малыша.

В Фонде выяснили, что это самка серого тюленя, ей около трёх недель, весит она 13,5 килограмм.

Сообщается, что детенышу сейчас время линять, поэтому он должен был находиться на льдинах. Однако мощный южный ветер загнал самку в канал Северной столицы.

Тюлененка осмотрели специалисты. Его кормят, чуть ли не как новорожденного ребенка, каждые три часа.

На данный момент ему дают только раствор регидрона через зонд в желудок, сейчас важно нормализировать его водно-солевой баланс.

Плюс ко всему тюлень получает необходимые ему витамины и препараты, чтобы улучшить его обмен веществ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Оклендского университета в Новой Зеландии выяснили, что собаки могут испытывать настоящую ревность.