С 1 января из России начнут выдворять нелегальных трудовых мигрантов

Наказание грозит не только мигрантам, но и работодателям, которые привлекают таких сотрудников. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Наказание грозит не только мигрантам, но и работодателям, которые привлекают таких сотрудников. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

С сегодняшнего дня из России начнут выдворять трудовых мигрантов, которые не оформили нужные для легальной работы бумаги.

Президент РФ Владимир Путин в связи с пандемией дал мигрантам дополнительное время на оформление документов для легальной работы на территории страны. Однако 31 декабря этот срок закончился, и уже с 1 января нелегальных мигрантов начнут выдворять за пределы России.

В МВД сообщили, что с 2022 года незаконное осуществление трудовой деятельности будет наказываться не только штрафами в размере до 5 тысяч рублей, но и выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд.

Наказание грозит не только мигрантам, но и работодателям, которые привлекают таких сотрудников. За каждого работника могут назначить штраф в размере до 800 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 2022 года незаконно трудящихся мигрантов могут отстранить от работы в России.