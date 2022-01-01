Более 800 росгвардейцев обеспечивали порядок в новогоднюю ночь в Петербурге

За порядком во время празднования Нового Года совместно с полицией следили более 800 росгвардейцев. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

За порядком во время празднования Нового Года совместно с полицией следили более 800 росгвардейцев. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Около 800 сотрудников и военных Росгвардии были задействованы в обеспечении порядка в новогоднюю ночь в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Северной столице за порядком во время празднования Нового Года совместно с полицией следили более 800 сотрудников Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области и военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

В связи с коронавирусными ограничениями Петербург остался без праздничного фейерверка и концерта на Дворцовой площади, однако это не помешало сотням местных жителей собраться на главной площади города, чтобы встретить Новый год, добавили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург с утра 1 января чистят от снега.