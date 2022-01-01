Петербург с утра 1 января чистят от снега

Петербург с утра 1 января чистят от снега
В городе работает уборочная техника. Фото: Администрация Петербурга

В канун Нового года петербуржцев порадовала погода. Шел поистине праздничный снежок. Однако уборочной технике только прибавилось работы. Машины вышли на расчистку улиц, однако в основном в центре города.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 9:00, дороги города расчищает щеточное оборудование на автомобильном шасси, самосвалы и МСК, плужное щеточное оборудование, подметательно-уборочное оборудование , совсем немного распределителей твердых реагентов, погрузчики, плужное щеточное оборудование.

Также город убирают с помощью распределителей твердых реагентов с щеточным оборудованием, погрузчиков, распределителей твердых реагентов.

Уборочная техника замечена в сегодня во всей районах города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге похолодает, кое-где по области пройдет небольшой снег.

новости СПб снег уборочная техника


 

Новости партнеров
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID, дающую пожизненный иммунитет
Петербург с утра 1 января чистят от снега
На Белы Куна незадолго до Нового года случился сильный квартирный пожар
Во власти гребня холодного антициклона: в Петербурге похолодает
Из-за взрыва в Невском районе разлетелся на куски балкон жилого дома
В Пулково 1 января утром задерживают один рейс
Из квартиры на Бадаева во время пожара эвакуировали человека
Кардиологи предупредили о «синдроме праздничного сердца» от ...