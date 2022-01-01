Петербург с утра 1 января чистят от снега

В канун Нового года петербуржцев порадовала погода. Шел поистине праздничный снежок. Однако уборочной технике только прибавилось работы. Машины вышли на расчистку улиц, однако в основном в центре города.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 9:00, дороги города расчищает щеточное оборудование на автомобильном шасси, самосвалы и МСК, плужное щеточное оборудование, подметательно-уборочное оборудование , совсем немного распределителей твердых реагентов, погрузчики, плужное щеточное оборудование.

Также город убирают с помощью распределителей твердых реагентов с щеточным оборудованием, погрузчиков, распределителей твердых реагентов.

Уборочная техника замечена в сегодня во всей районах города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге похолодает, кое-где по области пройдет небольшой снег.