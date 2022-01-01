Во власти гребня холодного антициклона: в Петербурге похолодает

Во власти гребня холодного антициклона: в Петербурге похолодает
В Северной столице похолодает. Фото: pixabay.com
В субботу, 1 января, в Петербурге температура воздуха начнет медленно снижаться . Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет гребень холодного антициклона, который лишь усиливается с северо-запада. Небо в городе на Неве затянется облаками, при этом прояснения все же случатся. Небольшой снег может пойти исключительно на востоке Петербурга. Кое-где будет гололедица.

Градусники петербуржцев днем покажут -2…-4°, а в Ленинградской области -1…-6°.

Горожан обдаст северо-западным ветром. Его скорость будет достигать 4-9 метров в секунду. Также атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что почти норма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили об ухудшении погоды на Новый год.

михаил леус новости СПб похолодание прогноз погоды


 

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