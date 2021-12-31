Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды на Новый год

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды на Новый год
В Петербурге будет 1 января ветрено и скользко. Фото: pixabay.com

Прямо на Новый год в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу в пятницу, 31 декабря, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

1 января, во второй половине дня, местами задует сильный ветер, на дорогах будет опасно, синоптики обещают гололедицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы встретят Новый год при нулевой температуре и гололедице. В последний день уходящего года ожидается облачная погода, пройдёт снег, местами переходящий в мокрый снег.

новости СПб Новый год прогноз погоды ухудшение погодных условий


 

Новости партнеров
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды на Новый год
В больницы Петербурга перед Новым годом попали 384 пациента с коронавирусом
Шум и гам: из Пулково 31 декабря не могут вылететь сотни людей
Стало известно, кого из россиян ожидает самая большая прибавка к пенсии с 1 ...
Медленно, но верно: в Петербурге снижается заболеваемость COVID-19
Умер брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 339 человек
Эксперты дали советы, как защитить смартфон от морозов