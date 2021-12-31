Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды на Новый год

В Петербурге будет 1 января ветрено и скользко. Фото: pixabay.com

В Петербурге будет 1 января ветрено и скользко. Фото: pixabay.com

Прямо на Новый год в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу в пятницу, 31 декабря, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

1 января, во второй половине дня, местами задует сильный ветер, на дорогах будет опасно, синоптики обещают гололедицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы встретят Новый год при нулевой температуре и гололедице. В последний день уходящего года ожидается облачная погода, пройдёт снег, местами переходящий в мокрый снег.