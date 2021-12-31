Петербуржцы встретят Новый год при нулевой температуре и гололедице

Петербург готовится к Новому году. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербург готовится к Новому году. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В последний день уходящего года ожидается облачная погода, пройдёт снег, местами переходящий в мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В пятницу, 31 декабря, синоптическую ситуацию будет определять североатлантический циклон, названный нашими немецкими коллегами «Себастиан». Днем город будет ощущать влияние его теплого сектора, а поздним вечером ожидается похолодание.

Температура воздуха в городе составит -1…+1 градус. Около полуночи в городе похолодает до 0…-2 градусов и появится гололедица, а к утру 1 января подморозит до -4…-6 гр. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало. Автомобилистам и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность из-за образования наледи на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Северной столицы высыпаются перед встречей Нового года. Утром 31 декабря дороги Петербурга свободны от пробок.