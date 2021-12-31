Петербуржцы высыпаются перед празднованием Нового года: пробки 1 балл

Жители Северной столицы высыпаются перед встречей Нового года. Утром 31 декабря дороги Петербурга свободны от пробок.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8 часам утра дорожная ситуация оценивается в один балл. После 10:00 пробки вырастут на балл, к часу дня ожидаются 3-балльные пробки.

Небольшие заторы наблюдаются на Невском, Лиговском и Владимирском проспектах, Гончарной улице, наб. Обводного канала, Садовой улице, улице Типанова, Каменноостровском проспекте, Большой Пушкарской улице. Движение затруднено на некоторых участках КАД, Московском шоссе.

Сейчас на дорогах города все относительно спокойно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что маршруты автобусов и троллейбусов изменят свое движение 31 декабря. Будут изменены маршруты автобусов № 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22.