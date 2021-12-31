Петербуржцам рассказали, как будет ходить транспорт в Новый год

В Санкт-Петербурге была обнародована информация по новым маршрутам движения автобусов и троллейбусов незадолго до Нового года и в саму праздничную ночь 31 декабря. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

В Санкт-Петербурге была обнародована информация по новым маршрутам движения автобусов и троллейбусов незадолго до Нового года и в саму праздничную ночь 31 декабря. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Маршруты автобусов и троллейбусов изменят свое движение 31 декабря.

Об изменения в в движении транспорта незадолго до Нового года и в саму праздничную ночь 31 декабря сообщает комитет по транспорту Северной столицы.

Будут изменены маршруты автобусов № 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22.

Наиболее значимым является переориентировка автобуса №22 до Невского проспекта, а ранее конечно была «Стасова», №191 до «Петроградской» по 1-й Кадетской линии и Тучков мост.

Стоит отметить, что изменит свой маршрут и троллейбусы № 10 и 11. Общественный транспорт отправится от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по магистралям до Большого проспекта Васильевского Острова, затем по 1-й и Кадетской линиям Васильевского Острова, по Тучкову мосту, по проспекту Добролюбова, далее по переулку Талалихина до Съезжинской улицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский автобус № 101А станет альтернативой маршрутке К-405 летом 2022 года.