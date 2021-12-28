Петербургский Автобус № 101А станет альтернативой маршрутке К-405 летом 2022 года

С 15 июля 2022 года в Петербурге изменится маршрут автобуса № 101А, таким образом он станет альтернативой маршрутке К-405.

Изменения произойдут в рамках перехода к Новой транспортной модели. Планируется улучшить автобусное сообщение Кронштадта и Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Планируется, что автобусы будут курсировать от Тулонской аллеи, то есть от Ленинградской пристани, в Кронштадте до станций метро «Беговая» и «Старая Деревня» со всеми остановками. Примечательно то, что маршрут будет проходить по всей жилой территории Кронштадта и станет альтернативой маршрутке К-405.

Автобусы, которые будут ходить под номером 101А , смогут вместить в себя от 80 пассажиров. Первый автобус будет отправляться в 4:35 от остановки «Ленинградская пристань», а последний — в 0:30 от метро «Старая Деревня».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что летом 2022 года коммерческие маршрутки К-68А, связывающие посёлок Ленино со станцией метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге, также будут заменены на автобусный маршрут № 68А.