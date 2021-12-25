В Петербурге маршрутку К-68А летом 2022 года заменит автобус № 68А

В Петербурге маршрутку К-68А летом 2022 года заменит автобус № 68А. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В Петербурге маршрутку К-68А летом 2022 года заменит автобус № 68А. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Коммерческие маршрутки К-68А, связывающие посёлок Ленино со станцией метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге, с 1 июня 2022 года будут заменены на автобусный маршрут № 68А.

Так, автобусами № 68А смогут пользоваться и пассажиры льготных категорий, и обладатели проездных билетов длительного пользования. Кроме того, удобен такой вариант передвижения будет для школьников и студентов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Новые лазурные автобусы № 68А будут ходить каждый день, начиная с 5:30 от посёлка Ленино. Последние рейсы будут отправляться в 0:30 от Счастливой улицы, чтобы через несколько минут забрать полуночных пассажиров у метро «Проспект Ветеранов».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 27 декабря, за рулем одного из петербургских автобусов можно будет увидеть Деда Мороза и загадать желание.