Марина Хлебникова записала обращение к фанатам

Марина Хлебникова записала обращение к фанатам
Марина Хлебникова. Фото: Instagram/marina_hlebnikova_official

Российская певица Марина Хлебникова, которая больше месяца назад серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире, обратилась к своим поклонникам.

Знаменитость записала новогоднее аудиообращение к поклонникам в Instagram.

Звезда поздравила фалловеров с наступающим Новым годом и пожелала, чтобы все жители Земли в следующем году снова начали «встречаться, а не только видеться» в режиме онлайн.

«Будьте здоровыми, будьте веселыми! Всегда ваша, Марина Хлебникова», — говорится в сообщении.

Напомним, что пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Певица попала в больницу 18 ноября в тяжелом состоянии. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Артистку поместили в реанимацию ожогового центра.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что Марина Хлебникова после пожара не может петь, смотреть и есть.

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