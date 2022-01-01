Шура намекнул на причину пожара в квартире Марины Хлебниковой

Шура намекнул на причину пожара в квартире Марины Хлебниковой
Шура рассказал о своей зависимости. Фото: https://www.instagram.com/shuramedvedev/

Кроме этого, артист рассказал ранее неизвестные факты из своей биографии.

Недавно российский певец Шура приходил на передачу «Алена, блин!». В процессе разговора с ведущей программы знаменитость признался, что зависим от алкоголя.

Звезда российской эстрады считает, что этот диагноз является частой проблемой звезд шоу-бизнеса. Якобы не он один испытывает проблемы с употреблением спиртосодержащих напитков.

Также, в разговоре Шура напомнил о пожаре, который не так давно произошел в квартире певицы Марины Хлебниковой. Говоря об этой ситуации, Шура заявил, что у Марины «рыльце в пушку».

Напомним, что пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Певица попала в больницу 18 ноября в тяжелом состоянии. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Артистку поместили в реанимацию ожогового центра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появится сквер имени актера из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

происшествие Хлебникова шоу-бизнес шура


 

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