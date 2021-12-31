В Петербурге появится сквер имени актера из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

В Петербурге появится сквер имени актера из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Фото: кадр из фильма "Служебный роман"

В Петербурге появится сквер имени актера из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Фото: кадр из фильма "Служебный роман"

В память народного артиста РСФСР Андрея Мягкова в Петербурге создадут специальный сквер.

Память Мягкова будет увековечена в Невском районе Северной столицы. Об этом сообщает МК со ссылкой на члена топонимической комиссии, депутата Заксобрания Алексея Цивилева.

Сквер расположится на Ивановской улице, где семья Мягковых жила в послевоенные годы. Квартира артиста располагалась в доме №36.

Предложение озвучили представители муниципального округа Ивановский, а Топонимическая комиссия одобрила идею. Чтобы присвоить скверу наименование, необходимо, чтобы актер был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, что полностью соответствует действительности. Присвоить имя скверу можно в течении 20 лет со дня смерти человека. Мягков скончался в феврале уходящего 2021 года.

Актеру ушел из жизни в возрасте 82 лет. Мягков известен по таким фильмам как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс». Артист родился в Ленинграде, после чего пережил блокаду.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне чаще всего смотрят в новогоднюю ночь советские фильмы. Самым популярным вновь стала картина режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».