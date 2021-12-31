Фильм «Ирония судьбы» вновь стал самым популярным у россиян в Новый год

Фильм «Ирония судьбы» вновь стал самым популярным у россиян в Новый год
Кадр фильма "Ирония судьбы". Фото: скриншот

Российские зрители чаще всего смотрят в новогоднюю ночь советские фильмы. Самым популярным стала картина режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Второе место по популярности заняла американская комедия «Один дома» режиссера Криса Коламбуса. Следом идет советская комедия «Иван Васильевич меняет профессию», свидетельствует рейтинг по запросам онлайн-кинотеатра IVI.

В пятерку также попали фильмы «Гринч — похититель Рождества» и «Гарри Поттер и философский камень».

Большинство кинолент ежегодно возглавляют рейтинги по просмотрам в главный праздник зимы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Новый год любят далеко не все жители России. Больше всего негативно к празднику относятся одинокие люди, причем, преимущественно мужчины, чем женщины. Нелюбителей Нового года оказалось 6% от общего количества, еще 3% просто ненавидят этот праздник.

ирония судьбы Новый год опрос


 

Новости партнеров
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фильм «Ирония судьбы» вновь стал самым популярным у россиян в Новый год
Уборочная техника забыла про Приморский и Красногвардейский районы ...
На утро 1 января петербуржцев ожидают гололедица и прохлада
В штате Колорадо начали массово эвакуировать жителей из-за лесных пожаров
Ученые впервые извлекли ДНК из волос древних южноамериканских мумий
Стало известно, с кем Путин встретит Новый год
Жителей Ленобласти предупредили о тумане и гололедице 1 января
Петербургские кардиохирурги спасли двухлетнюю девочку, у которой отказывало ...