Фильм «Ирония судьбы» вновь стал самым популярным у россиян в Новый год

Российские зрители чаще всего смотрят в новогоднюю ночь советские фильмы. Самым популярным стала картина режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Второе место по популярности заняла американская комедия «Один дома» режиссера Криса Коламбуса. Следом идет советская комедия «Иван Васильевич меняет профессию», свидетельствует рейтинг по запросам онлайн-кинотеатра IVI.

В пятерку также попали фильмы «Гринч — похититель Рождества» и «Гарри Поттер и философский камень».

Большинство кинолент ежегодно возглавляют рейтинги по просмотрам в главный праздник зимы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Новый год любят далеко не все жители России. Больше всего негативно к празднику относятся одинокие люди, причем, преимущественно мужчины, чем женщины. Нелюбителей Нового года оказалось 6% от общего количества, еще 3% просто ненавидят этот праздник.