SuperJob: в России больше всего новый год не любят одиночки

SuperJob: в России больше всего новый год не любят одиночки
В России больше всего новый год не любят одиночки. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Специалисты выяснили, что Новый год любят далеко не все жители России. Больше всего негативно к празднику относятся одинокие люди, причем, преимущественно мужчины, чем женщины.

По данным исследования, каждый одиннадцатый житель России совсем не ждут Новый год. Об этом свидетельствуют итоги опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1 600 человек.

Но есть и те, кто рад празднику. Так, каждый четвертый любит Новый год за массовый характер, а также за новогодние традиции. Опрошенные в составе 31% отметили, что праздник им просто нравится, 32% относится к Новому году спокойно, такие люди хотят просто отдохнуть и провести время с семьей.

Нелюбителей Нового года оказалось 6% от общего количества, еще 3% просто ненавидят этот праздник. На вопрос почему, жители разных уголков России отмечали, что негативные эмоции вызывают очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что число российских граждан с просрочкой по кредиту в России за 2021 год стало больше, чем до пандемии и достигло 6 млн человек.

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