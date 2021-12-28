Около 43 млн россиян встретят Новый год с кредитами

Растет задолженность заемщиков по ипотеке, весной этого года средний долг на каждого составил 2,42 млн рублей. До пандемии показатель был ниже на 78%. Фото: Pixabay

Растет задолженность заемщиков по ипотеке, весной этого года средний долг на каждого составил 2,42 млн рублей. До пандемии показатель был ниже на 78%. Фото: Pixabay

В этом году число граждан с просрочкой по кредиту стало больше, чем до пандемии и достигло 6 млн человек.

С 1 апреля прошлого года по 1 июля этого года число россиян с кредитами увеличилось на 2,4% и достигло 43 млн человек. Об этом сообщает Газета.ru. На рост повлияло увеличение обращений в микрофинансовые организации (МФО).

Так, по информации Центробанка, растет доля онлайн-займов, в МФО с апреля 2020 по июль 2021 обратились более 600 тыс. заемщиков. Таким образом, число россиян в этом сегменте кредитования достигло 3 млн человек.

У 3,7 млн граждан есть кредитные обязательства в МФО и банке одновременно на общую сумму 1,7 трлн рублей. Здесь также прослеживается рост численности граждан, имеющих кредиты, он составляет 400 тыс. человек.

К началу июля текущего года у 6 млн соотечественников зафиксированы просрочки по банковским кредитным договорам. До пандемии должников было 5,8 млн человек.

Растет задолженность заемщиков по ипотеке, весной этого года средний долг на каждого составил 2,42 млн рублей. До пандемии показатель был ниже на 78%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в ЦБ советуют не торопиться с ипотекой.