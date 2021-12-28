Глава Центробанка призывает россиян не брать ипотеки

Глава Центробанка призывает россиян не брать ипотеки
Эльвира Набиуллина. Фото: пресс-служба Банка России

Эльвира Набиуллина считает, что пока стоит немного подождать.

Глава Центрального банка Российской Федерации просит житель страны не торопиться с покупкой жилья. Начнут ли снижаться цены на квартиры, Набиуллина не знает, однако они хотя бы перестанут так стремительно расти.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что наша страна миновала пик периода роста цен на объекты недвижимости. Она также призвала граждан не спешить с ипотекой.

По словам Набиуллиной в 2021 году в стране случился серьезный рост цен на недвижимость. Необходимость брать ипотеку Эльвира Набиуллина призывает решать, смотря на индивидуальное финансовое положение каждой конкретной семьи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк опроверг информацию о контроле за денежными переводами россиян.

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